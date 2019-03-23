Akar: "Fırat'ın Doğusunda Teröristlerin Varlığı Mutlaka Sona Ermeli. Onlar Ülkemizi, Milletimizi,...
1 saat önce
Akar: "Fırat'ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyor.
Akar: "Fırat'ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:27 Kaynak: AA
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