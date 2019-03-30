Akar, Fırat'ın Doğusundaki Terör Hedeflerine Yönelik Planlanan Olası Harekatın Sevk ve İdaresinin...
7 dakika önce
Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni açtı.
Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni açtı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:19 Kaynak: AA
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Görevlendirme Yapılan Belediyelere Özel Tanıtım Filmi
İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti
Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu
Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı