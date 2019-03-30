Son Dakika Haberleri: Akar, Fırat'ın Doğusundaki Terör Hedeflerine Yönelik Planlanan Olası Harekatın Sevk ve İdaresinin...

Akar, Fırat'ın Doğusundaki Terör Hedeflerine Yönelik Planlanan Olası Harekatın Sevk ve İdaresinin...

7 dakika önce

Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni açtı.

Akar, Fırat'ın Doğusundaki Terör Hedeflerine Yönelik Planlanan Olası Harekatın Sevk ve İdaresinin..., System.String[]
Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Fırat, Güncel
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