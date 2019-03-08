Son Dakika Haberleri: Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları Sonucu Bölgenin Teröristlerden Temizlenmesiyle 314...

Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları Sonucu Bölgenin Teröristlerden Temizlenmesiyle 314...

1 saat önce

Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda.

Akar:
Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Fırat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak

Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları Sonucu Bölgenin Teröristlerden Temizlenmesiyle 314...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]