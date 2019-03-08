Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları Sonucu Bölgenin Teröristlerden Temizlenmesiyle 314...
1 saat önce
Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda.
Akar: "Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:03 Kaynak: AA
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak
Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor
Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.