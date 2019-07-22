Son Dakika Haberleri: Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
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Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

13 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı bildirildi.

Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Fransız mevkidaşı telefonda görüştü.
Başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti.
Suriye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:19 Kaynak: AA
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