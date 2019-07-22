Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:19 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile Fransa
Savunma Bakanı Florence Parly'nin telefon görüşmesinde, başta Suriye
olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Fransız mevkidaşı telefonda görüştü.
Başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti.
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