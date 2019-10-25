Son Dakika Haberleri: Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
Son Dakika Güncel Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

5 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Fransa Savunma Bakanı Parly ile de görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye, Fransa, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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