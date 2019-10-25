Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Fransa Savunma Bakanı Parly ile de görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.