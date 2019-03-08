Akar: "Gençlerimiz Bir Taraftan Silahlı Kuvvetlerin İhtiyacını Karşılayarak Ülkemizin ve...

Akar: "Gençlerimiz bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişmelerini sağlayabilecekler.

Akar: "Gençlerimiz bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişmelerini sağlayabilecekler."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü

5 Yıl Önce Kaybolan 83 Yaşındaki Kadın, Gelini Tarafından Boğularak Öldürülmüş

Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı