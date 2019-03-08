Son Dakika Haberleri: Akar: "Gençlerimiz Bir Taraftan Silahlı Kuvvetlerin İhtiyacını Karşılayarak Ülkemizin ve...

Akar: "Gençlerimiz Bir Taraftan Silahlı Kuvvetlerin İhtiyacını Karşılayarak Ülkemizin ve...

1 saat önce

Akar: "Gençlerimiz bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişmelerini sağlayabilecekler.

Akar:
Akar: "Gençlerimiz bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişmelerini sağlayabilecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:23 Kaynak: AA

Politika
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