Akar: "Gençlerimize Askerlik Esnasında, Askerlik Sonrasında ve Görevlerini Yaparlarken Çeşitli...
53 dakika önce
Akar: "Gençlerimize askerlik esnasında, askerlik sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacak.
Akar: "Gençlerimize askerlik esnasında, askerlik sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacak."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:40 Kaynak: AA
THY Avrupa Liginde Darüşşafaka, Panathinaikos'a 91-67 Mağlup Oldu
Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti
Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu