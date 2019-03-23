Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Suriye...
54 dakika önce
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Suriye sınırındaki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Dündar, Suriye
sınırındaki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:02 Kaynak: AA
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