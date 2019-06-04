Akar: "Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek,...
58 dakika önce
Akar: "Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler.
Akar: "Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:08 Kaynak: AA
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, rakiplerinin bayramını kutladı
YSK'nın tartışma yaratan kararına Bahçeli'den ilk yorum: Anlaşılması zor
Bakan Hulusi Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez