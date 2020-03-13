Akar: "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: 'Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini... - Son Dakika

Akar: "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini...

6 saat önce

Akar: "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik.

Akar:

Akar: "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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