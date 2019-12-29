Akar: "Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: 'Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. - Son Dakika

Akar: "Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır.

6 saat önce

Akar: "Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır.

Akar:

Akar: "Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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