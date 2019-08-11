Akar: Gücümüzü kuvvetimizi kimse test etmesin
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateyninde yaptığı açıklamada, "KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunacağız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz
'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik
fırkateyninde yaptığı açıklamada, "KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunacağız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:55
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