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Akar: Gücümüzü kuvvetimizi kimse test etmesin

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateyninde yaptığı açıklamada, "KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunacağız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.

Akar: Gücümüzü kuvvetimizi kimse test etmesin, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateyninde yaptığı açıklamada, "KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunacağız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:55 
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