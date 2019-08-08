Son Dakika Haberleri: Akar: "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta...
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Akar: "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta...

15 dakika önce

Akar: "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz.

Akar:
Akar: "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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