Akar: "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta...
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Akar: "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz.
Akar: "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz." Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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