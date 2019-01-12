Akar, Güler ve Fidan'dan Sınır Hattında Kritik Toplantı

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hatay'da sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hatay'da sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Bakan Akar ve beraberindeki heyet, daha sonra MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İcra edilen toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler değerlendirildi.



Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib'teki son durumun da ele alındığı toplantıda, ateşkesin devamına ilişkin çalışmalarla bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler görüşüldü.



Bakan Akar, konuya ilişkin, "Soçi'deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın işbirliğimiz devam ediyor" şeklinde konuştu. - HATAY

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