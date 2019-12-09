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Akar: "Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir.
6 saat önce
Akar: "Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Akar: "Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir. Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir."
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