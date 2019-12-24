Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Akar, konuk mevkidaşını Bakanlık'ta düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Garibaşvili, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.

Garibaşvili'nin Bakanlık Özel Defteri'ni imzalamasının ardından önce iki bakan bir araya geldi, ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Heyetler arası görüşmeler sırasında iki ülke arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel güvenlik ile savunma konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Hulusi Akar, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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