Son Dakika Haberleri: Akar: "Güven Artırıcı Önlemleri de Geliştirmek Suretiyle Yunanistan'la İkili İlişkilerimizin Çok...

Akar: "Güven Artırıcı Önlemleri de Geliştirmek Suretiyle Yunanistan'la İkili İlişkilerimizin Çok...

1 saat önce

Akar: "Güven artırıcı önlemleri de geliştirmek suretiyle Yunanistan'la ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz.

Akar:
Akar: "Güven artırıcı önlemleri de geliştirmek suretiyle Yunanistan'la ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:56 Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyun Esnasında Suya Ters Atlayan Sabriye Şengül Belinden Sakatlandı Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu

Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "Güven Artırıcı Önlemleri de Geliştirmek Suretiyle Yunanistan'la İkili İlişkilerimizin Çok...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]