Akar: "Güven Artırıcı Önlemleri de Geliştirmek Suretiyle Yunanistan'la İkili İlişkilerimizin Çok...
1 saat önce
Akar: "Güven artırıcı önlemleri de geliştirmek suretiyle Yunanistan'la ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz.
Akar: "Güven artırıcı önlemleri de geliştirmek suretiyle Yunanistan
'la ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:56 Kaynak: AA
Oyun Esnasında Suya Ters Atlayan Sabriye Şengül Belinden Sakatlandı
Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı