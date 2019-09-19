Son Dakika Haberleri: Akar: Güvenli bölge konusunda geciktirme olursa ABD ile çalışmalar biter
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Akar: Güvenli bölge konusunda geciktirme olursa ABD ile çalışmalar biter

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge tesisi çalışmalarına ilişkin, "Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter." değerlendirmesinde bulundu

Akar: Güvenli bölge konusunda geciktirme olursa ABD ile çalışmalar biter, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge tesisi çalışmalarına ilişkin, "Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter." dedi.


Milli Savunma Bakanlığı'nda Gaziler Günü töreninde konuşan Akar, 'Fırat'ın doğusunda 30-40 kilometre derinlikte, ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış güvenli bölge, barış koridoru kurulmasını amaçladıklarını' belirterek şunları kaydetti Açıklaması

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Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:45 
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter
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