Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı.

Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı.

Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı. Ama ABD ile hareket etmeyi arzu ettiğimizi de söyledik."

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