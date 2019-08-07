Son Dakika Haberleri: Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı.
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Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı.

56 dakika önce

Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı.

Akar:
Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı. Ama ABD ile hareket etmeyi arzu ettiğimizi de söyledik."
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:13 Kaynak: AA
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