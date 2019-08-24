Akar: "(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor.
19 dakika önce
Akar: "(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:30 Kaynak: AA
Akar: "(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı."
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