Son Dakika Haberleri: Akar: "(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor.
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Akar: "(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor.

19 dakika önce

Akar: "(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor.

Akar:

Akar: "(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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