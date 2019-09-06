Akar: Güvenli bölgede müşterek kara devriyesi 8 Eylül’de başlayacak
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:10
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