Akar: "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız....
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Akar: "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin.
Akar: "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi