Akar: "Haklı mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti, TSK sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin... - Son Dakika

Akar: "Haklı mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti, TSK sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin...
12.10.2020 15:54
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni Dereceye giren öğrencilerin salonu selamlaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk...
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni
Dereceye giren öğrencilerin salonu selamlaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Törenine katıldı. (1)
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