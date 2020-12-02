Akar: "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus."
02.12.2020 11:35
Akar: "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus."
Akar: "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar: 'Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus.' - Son Dakika
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