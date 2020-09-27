Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan... - Son Dakika

Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan...
Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.
Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.
Azerbaycan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
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