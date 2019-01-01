Son Dakika Haberleri: Akar: "Hava Kuvvetlerimiz (Geçen Yıl) Teröristlerin Sığınak, Mühimmat Deposu, Sözde Karargahları,...

Akar: "Hava Kuvvetlerimiz (Geçen Yıl) Teröristlerin Sığınak, Mühimmat Deposu, Sözde Karargahları,...

1 saat önce

Akar: "Hava Kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 922 hedefi vurdu.

Akar:
Akar: "Hava Kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 922 hedefi vurdu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:34 Kaynak: AA

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