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Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde...
6 saat önce
Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:06 Kaynak: AA
Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi"
Son Dakika İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı Kız öğrenci kendisini darp edip, odaya kilitlediğini iddia ettiği kadın müdürden şikayetçi oldu