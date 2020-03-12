Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: 'Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde... - Son Dakika

Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde...

6 saat önce

Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi"

Akar:

Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi"

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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