Son Dakika Haberleri: Akar: "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her...
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Akar: "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her...

30 dakika önce

Akar: "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görme fırsatı olarak değerlendiriyoruz.

Akar:

Akar: "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görme fırsatı olarak değerlendiriyoruz."

Helikopter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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