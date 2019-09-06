Akar: "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her...
30 dakika önce
Akar: "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görme fırsatı olarak değerlendiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Akar: "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görme fırsatı olarak değerlendiriyoruz."
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