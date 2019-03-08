Akar: "Hem Erbaş ve Erler Hem Bedelli Olanlar Bir Ay Temel Eğitim Yapacak.

Akar: "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak.

Akar: "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek."

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