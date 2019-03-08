Akar: "Hem Erbaş ve Erler Hem Bedelli Olanlar Bir Ay Temel Eğitim Yapacak.
1 saat önce
Akar: "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak.
Akar: "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA
THY Avrupa Liginde Darüşşafaka, Panathinaikos'a 91-67 Mağlup Oldu
Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti
Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu