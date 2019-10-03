Son Dakika Haberleri: Akar: Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık
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Akar: Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüşme yapacağını belirterek, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık.

Akar: Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüşme yapacağını belirterek, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli" dedi.

James Mattis, Hulusi Akar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:46 
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