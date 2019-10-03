Akar: Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüşme yapacağını belirterek, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli" dedi.