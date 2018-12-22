Akar: "Herkesin Aklını Başına Toplaması, Herhangi Bir Maceraya Sebebiyet Vermemesi Lazım....

Akar: "Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır.

Akar: "Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu

Bakan Kurum İmar Barışı'na Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı

Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti

Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu