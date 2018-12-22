Akar: "Herkesin Aklını Başına Toplaması, Herhangi Bir Maceraya Sebebiyet Vermemesi Lazım....
5 saat önce
Akar: "Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır.
Akar: "Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:38 Kaynak: AA
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