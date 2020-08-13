Akar: "Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı işgal eden... - Son Dakika

Akar: "Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı işgal eden...
Akar: "Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız."
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:41
Kaynak: AA
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