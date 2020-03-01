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Akar: "(İdlib)Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında...
6 saat önce
Akar: "(İdlib)Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:06 Kaynak: AA
Akar: "(İdlib)Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"
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