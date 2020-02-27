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Akar: "(İdlib) Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve net. Silahlı kuvvetler olarak, bir an önce...
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Akar: "(İdlib) Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve net. Silahlı kuvvetler olarak, bir an önce İdlib'e barışın gelmesi için gayret gösteriyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:08 Kaynak: AA
Akar: "(İdlib) Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve net. Silahlı kuvvetler olarak, bir an önce İdlib'e barışın gelmesi için gayret gösteriyoruz"
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