Son Dakika Haberleri: Akar: "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile...
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Akar: "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile...

46 dakika önce

Akar: "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz.

Akar:
Akar: "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:06 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, İdlib, Güncel
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