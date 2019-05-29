Akar: "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile...
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Akar: "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz.
Akar: "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:06 Kaynak: AA
Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı
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