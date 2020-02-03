Akar: "(İdlib'de) Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '(İdlib'de) Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. - Son Dakika

Akar: "(İdlib'de) Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır.

6 saat önce

Akar: "(İdlib'de) Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır.

Akar:

Akar: "( İdlib'de) Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir."

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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