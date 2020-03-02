Akar: "(İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '(İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce... - Son Dakika

Akar: "(İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce...

6 saat önce

Akar: "(İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir.

Akar: "( İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir."

Akar: (İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce...

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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