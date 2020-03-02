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Akar: "(İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce...
6 saat önce
Akar: "(İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Akar: "( İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir."
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