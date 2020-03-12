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Akar: "İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor.
6 saat önce
Akar: "İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:04 Kaynak: AA
Akar: " İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor."
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