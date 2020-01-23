Akar: "İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: 'İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin... - Son Dakika

Akar: "İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin...

6 saat önce

Akar: "İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor"

Akar:

Akar: " İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor"

Fırat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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