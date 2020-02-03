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Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir.
6 saat önce
Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Akar: "( İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu"
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