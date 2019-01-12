Son Dakika Haberleri: Akar: İdlib Konusunda Rusya ile İşbirliğimiz Sürüyor

Akar: İdlib Konusunda Rusya ile İşbirliğimiz Sürüyor

28 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki Hatay'ı ziyaret etti.

Akar: İdlib Konusunda Rusya ile İşbirliğimiz Sürüyor, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki Hatay'ı ziyaret etti. Bakan Akar, İdlib'de ateşkesin devamı konusunda Rusya ile yakın işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Suriye sınırındaki bir diğer kent olan Hatay'a geçti. Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu, sınır birliklerinin komutanlarından brifing aldı.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları daha sonra MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ile İdlib'de ateşkesin devamına yönelik konularda toplantı düzenledi. Toplantıda, geçen yıl Eylül ayında Rusya'nın Soçi kentinde İdlib mutabakatının imzalanmasının ardından bu kentteki son duruma ilişkin değerlendirme yapıldı. Ateşkesin devamına ilişkin yürütülen çalışmalar ile İdlib bölgesinde huzur ve istikrarın devamlılığına yönelik yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Soçi'deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın işbirliğimiz devam ediyor" dedi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Hatay, Rusya Federasyonu, İdlib, Güncel
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