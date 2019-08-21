Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden...
1 saat önce
Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:42 Kaynak: AA
Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.
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