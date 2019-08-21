Son Dakika Haberleri: Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden...
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Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden...

1 saat önce

Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.

Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden..., System.String[]

Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:42 Kaynak: AA
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