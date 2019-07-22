Son Dakika Haberleri: Akar ile Jeffrey görüşmesinde 'Suriye' ele alındı
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Akar ile Jeffrey görüşmesinde 'Suriye' ele alındı

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Akar ile Jeffrey görüşmesinde 'Suriye' ele alındı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede Suriye'de son dönemlerde yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Hulusi Akar, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:57 
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Son dakika! Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Benzinin ardından motorine de indirim geliyor FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor

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