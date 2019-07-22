Akar ile Jeffrey görüşmesinde 'Suriye' ele alındı
19 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, ABD'nin Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
'i kabul etti. Görüşmede Suriye'de son dönemlerde yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:57
Son dakika! Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Benzinin ardından motorine de indirim geliyor FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor