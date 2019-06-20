Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü
58 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:43
Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada
Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti
Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı
Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle karşılamış