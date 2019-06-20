Son Dakika Haberleri: Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü
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Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

58 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:43 
Hulusi Akar, Ekonomi
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