Akar ile Shanahan'ın Görüşmesinde, Suriye'deki Son Gelişmeler ve Savunma Alanındaki İkili...
10 dakika önce
Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı.
Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde, Suriye
'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:26 Kaynak: AA
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