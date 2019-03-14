Son Dakika Haberleri: Akar ile Shanahan'ın Görüşmesinde, Suriye'deki Son Gelişmeler ve Savunma Alanındaki İkili...

Akar ile Shanahan'ın Görüşmesinde, Suriye'deki Son Gelişmeler ve Savunma Alanındaki İkili...

10 dakika önce

Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı.

Akar ile Shanahan'ın Görüşmesinde, Suriye'deki Son Gelişmeler ve Savunma Alanındaki İkili..., System.String[]
Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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