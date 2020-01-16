Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve... - Son Dakika

Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve...

6 saat önce

Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve..., System.String[]

Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Muhammed Hatemi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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