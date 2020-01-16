Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve... - Son Dakika

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Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve...
6 saat önce
Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Son Dakika Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü