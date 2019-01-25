Akar'ın Jeffrey ile Görüşmesinde, İki Ülkenin Birlikte Çalışarak Sorunları Çözebileceği Yönündeki...
1 saat önce
Akar'ın Jeffrey ile görüşmesinde, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünce ifade edildi.
Akar'ın Jeffrey ile görüşmesinde, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünce ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:42 Kaynak: AA
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