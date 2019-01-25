Son Dakika Haberleri: Akar'ın Jeffrey ile Görüşmesinde, İki Ülkenin Birlikte Çalışarak Sorunları Çözebileceği Yönündeki...

Akar'ın Jeffrey ile Görüşmesinde, İki Ülkenin Birlikte Çalışarak Sorunları Çözebileceği Yönündeki...

1 saat önce

Akar'ın Jeffrey ile görüşmesinde, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünce ifade edildi.

Akar'ın Jeffrey ile Görüşmesinde, İki Ülkenin Birlikte Çalışarak Sorunları Çözebileceği Yönündeki..., System.String[]
Akar'ın Jeffrey ile görüşmesinde, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünce ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Politika, Dünya, Güncel
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