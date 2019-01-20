Son Dakika Haberleri: Akar'ın Ziyareti Sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Telefonla Bağlanarak Komandolara Seslendi

Akar'ın Ziyareti Sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Telefonla Bağlanarak Komandolara Seslendi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümü nedeniyle, harekata katılan komandolarla Hatay'da buluştu.

Akar'ın Ziyareti Sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Telefonla Bağlanarak Komandolara Seslendi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümü nedeniyle, harekata katılan komandolarla Hatay'da buluştu. Akar buluşmada konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla bağlanarak komandolara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki mücadelenin yılmadan devam edeceğine dikkat çekerek, "Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak. Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir" diye konuştu. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:40 Kaynak: DHA

TSK, Recep Tayyip Erdoğan, Hatay, Güncel
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