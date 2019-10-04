Son Dakika Haberleri: Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti
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Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti.

Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti.

Akar'ın, konuk Komutan ile Bakanlık'taki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Hulusi Akar, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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