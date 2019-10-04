Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:46 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti.
Akar'ın, konuk Komutan ile Bakanlık'taki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
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