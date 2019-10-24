Son Dakika Haberleri: Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Son Dakika Güncel Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

15 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda görüşmelerde bulundu.

Akar, ilk olarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Görüşmede, NATO ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi iş birliği ile güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

Hulusi Akar, Ben Wallace, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi iptal edildi
İngiltere'de kamyon içerisinde cansız bedenleri bulunan göçmenler donarak ölmüş Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı İngiltere'de bir tırın içinde bulunan 39 cesedin gizemi çözülüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]