Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:18 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda görüşmelerde bulundu.
Akar, ilk olarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.
Görüşmede, NATO ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi iş birliği ile güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.
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